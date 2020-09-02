Избитый из-за мусора народный артист рассказал о случившемся

Народный артист России Юрий Шлыков, избитый из-за мусора у подъезда своего дома, рассказал о случившемся в беседе с РИА Новости.

Как рассказал актер, около девяти вечера он пошел гулять со своей собакой. Когда он возвращался к подъезду дома, то увидел, что рядом с выходом стоит машина, и из нее что-то выносят. Кроме того, в самом подъезде было грязно. «Проходит молодой человек, я его попросил убрать за собой мусор и грязь. В ответ я получаю русский ответ, который повторить не могу», — поделился Шлыков.

По словам артиста, он начал объяснять мужчине, что так разговаривать нельзя, и попытался снова заставить его убраться, однако получил бранный ответ и удар в лицо. «Меня хватают за шею, бросают на пол, а у меня еще собака. И меня начинают бить ногами», — рассказал актер, добавив, что за него вступилась соседка.

После того, как приехала полиция, его обидчик заявил, что он защищался. Актер отметил, что физически чувствует себя нормально, однако морально ему тяжело. Он выразил мнение, что подобная агрессивность опасна для страны. При этом артист отметил, что не будет судиться с нападавшим.

О том, что неизвестные избили Юрия Шлыкова около подъезда его дома, сообщалось ранее. Актер вступил в конфликт с двумя мужчинами, находившимися возле его дома, после того как сделал им замечание из-за мусора. В ходе драки Шлыков получил несколько ударов руками и ногами.

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