Избивших народного артиста из-за мусора мужчин сняли на видео

Камера видеонаблюдения сняла мужчин, избивших из-за мусора в подъезде народного артиста России Юрия Шлыкова. Видео опубликовано Telegram-каналом «112».

На кадрах видно, как Шлыков подходит к подъезду и обращается к одному из грузчиков, который переносит что-то из грузовика в подъезд. Тот в ответ пожимает плечами, после чего между мужчинами начинается словесная перепалка. Грузчик продолжает заниматься своими делами, однако актер пытается продолжить разговор.

Позже к ним присоединяется еще один мужчина, который также вступает в словесный конфликт с артистом. В конце оба грузчика заходят в подъезд, оставляя Шлыкова снаружи.

О том, что неизвестные избили Юрия Шлыкова около подъезда его дома, сообщалось ранее. Актер вступил в конфликт с двумя мужчинами, находившимися возле его дома, после того как сделал им замечание из-за мусора. В ходе драки Шлыков получил несколько ударов руками и ногами. Позже сам актер также рассказал о случившемся.