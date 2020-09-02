На избитого из-за мусора народного артиста России написали заявление в полицию

На избитого из-за мусора народного артиста России Юрия Шлыкова, написали заявление в полицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в полицию обратились оба участника драки в подъезде дома на Комсомольском проспекте — артист Юрий Шлыков и его оппонент. Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются.

Сотрудники пресс-службы московского ГУ МВД России сообщили, что от обоих мужчин получены заявления. «В настоящее время участники драки опрошены, проводится проверка», — пояснили в правоохранительных органах. От госпитализации оба мужчины отказались.

Конфликтная ситуация возникла при бытовой ссоре между Шлыковым и грузчиками. Артист сделал им замечание по поводу оставленного у подъезда мусора. Мужчины повалили Шлыкова и стали наносить удары ногами и руками. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Ранее Шлыков заявлял, что не намерен судиться с нападавшими.

Юрий Шлыков — советский и российский актер театра и кино. Снимался в фильмах Киры Муратовой «Настройщик», «Чеховские мотивы», а также в отечественных сериалах «Выстрел», «Есенин», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время».

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