45-летняя женщина пережила сердечный приступ и поблагодарила судьбу за болезнь

Жительница Лондона в возрасте 45 лет пережила сердечный приступ из-за постоянного стресса и поблагодарила судьбу за эту возможность начать вести здоровый образ жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жительница Великобритании, ныне 48-летняя Эстер Стенхоуп (Esther Stanhope), начала работать на телевидении еще в начале 90-х годов. Женщина призналась, что работала не покладая рук и почти не отдыхала. После рождения двух детей Стенхоуп задумалась о походе в тренажерный зал. Однако ее рабочий график был настолько плотным, что она не смогла выделить время для занятий спортом, а все болезни переносила на ногах.

В 2011 году женщина решила открыть свой бизнес. В ее жизни стало еще больше работы. «Я просто не могла отказать ни одному клиенту, я бралась за любое дело. Я получала удовольствие от того, чем занимаюсь, но вскоре начала понимать, что беру на себя слишком много», — призналась она.

В июне 2017 года Стенхоуп сидела в аэропорту в ожидании очередной деловой поездки в Амстердам. Внезапно женщина поняла, что не может дышать, и почувствовала тяжесть в груди. По возвращении домой такие приступы повторились еще несколько раз. Тогда невестка заставила Стенхоуп обратиться к врачу.

Кардиолог сообщил женщине, что она перенесла сердечный приступ, и предложил ей согласиться на госпитализацию. Впервые за долгие годы Стенхоуп провела неделю, отдыхая от своих забот. Это заставило ее понять, как она изнуряла свой организм, и начать вести здоровый образ жизни.

Сейчас женщина много времени уделяет себе и своему здоровью. Она бросила курить, записалась в спортзал и наладила режим дня. Стенхоуп отказалась от части своих проектов, научилась грамотно распределять время и позволять себе отдыхать. За это она благодарна болезни, которая стала для нее поводом пересмотреть свои взгляды на жизнь.

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