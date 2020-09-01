В День знаний, 1 сентября, стартовал второй сезон «Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior», где юные инженеры смогут продемонстрировать свои навыки. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кроме школьных знаний физики, информатики и базовых фактов об устройстве Вселенной, команды продемонстрируют навыки программирования на Arduino, работы в САПР и 3D-печати. Также участники будут программировать на языке Scratch.

«Мы продолжим обучать ребят навыкам командной работы, максимально будем вовлекать их в особенности современной инженерной деятельности и, конечно, знакомить с прорывными технологиями», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что в этом году отборочные туры и финал пройдут в дистанционном формате. Отборочный этап стартует уже 19 сентября.

Победители олимпиады смогут принять участие в других образовательных программах и конкурсах Кружкового движения. В олимпиаде прошло года приняли участие более 23 тысяч человек, финалистами стали 1220 ребят. победу завоевал 221 школьник из 61 команды.