В Москве сотрудники ФСБ задержали следователя за взятку в пять миллионов рублей

В Москве сотрудники ФСБ задержали следователя Главного управления Следственного комитета России (СКР) Грея Эфендиева при получении первого транша многомиллионной взятки. Об этом во вторник, 1 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

СКР возбудил уголовное дело за обещание и предложение посредничества во взяточничестве. В ближайшее время Эфендиеву изберут меру пресечения.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Эфендиев узнал, что его коллега расследует дело в отношении преступной группы, специализирующейся на оказании секс-услуг, и предложил себя в качестве посредника при получении взятки в пять миллионов рублей за прекращение дела.

Ранее сообщалось, что в Москве по собственному желанию уволился следователь по особо важным делам Следственного комитета России (СКР) Руслан Миниахметов, в отношении которого также было возбуждено дело о получении взятки. Дело было возбуждено лично председателем СКР Александром Бастрыкиным, но после этого замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление как необоснованное.