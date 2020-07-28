Российской прокуратуре решили вернуть право возбуждать уголовные дела

Прокуратуре решили вернуть право возбуждать уголовные дела. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в закон «О прокуратуре». Крашенинников не уточнил составы, по которым прокуроров наделят правом возбуждать дела, лишь указав, что в законе будут прописаны такие случаи.

В настоящее время прокуратура осуществляет надзор за следственными органами и обладает правом отменить постановление следователя о возбуждении уголовного дела, если сочтет его незаконным.

В начале июля между Следственным комитетом России (СКР) и Генпрокуратурой произошел ведомственный конфликт. 3 июля сотрудники ФСБ задержали следователя по особо важным делам СКР Руслана Миниахметова по делу о получении взятки. Уголовное дело было возбуждено лично председателем СКР Александром Бастрыкиным. Но заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил это постановление как необоснованное.

23 июля сообщалось, что следователь Миниахметов уволился из СКР по собственному желанию. Ему вменяли два эпизода получения взятки. Показания на него дал осужденный гражданин, в отношении которого Миниахметов вел расследование.

Он известен тем, что занимался уголовными делами экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, кроме того, он расследовал дело «Кировлеса» фигурантом которого был Алексей Навальный.

Стоит отметить, что генпрокурором является Игорь Краснов, перешедший в надзорное ведомство из СКР. Его предшественник Юрий Чайка многие годы добивался возвращения прокуратуре права возбуждать уголовные дела, собственно, с тех самых пор, как в 2007 году был создан Следственный комитет при прокуратуре (СКП) и следственные функции перешли новому ведомству. В 2011 году СКП стал отдельной структурой СКР.

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