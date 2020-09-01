Ввод новых мелиоративных систем в российским регионе увеличится на 70 процентов

Власти Ставропольского края планируют создать мелиоративные системы на 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в 2021 году. Это на 70 процентов больше объема, запланированного на 2020 год, сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы идем четко в фарватере задач, поставленных перед нами губернатором Ставропольского края, по увеличению площадей орошения до 100 тысяч гектаров», — сказал глава регионального ведомства.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.