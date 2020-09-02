Жена телеведущего Сергея Брилева стала гражданкой Великобритании

Жена ведущего Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Сергея Брилева Ирина получила гражданство Великобритании. Соответствующие данные опубликованы на сайте британской Регистрационной палаты.

Там указано, что 2 июля 2020 года в реквизиты компании IBBA PRODUCTIONS LTD были внесены изменения: ее владелица Ирина Брилева получила британское гражданство.

IBBA PRODUCTIONS LTD основана в октябре 2016 года в Великобритании. Компания занимается производством телевизионных программ, постпроизводством телепрограмм и кино, связями с общественностью и консультациями по вопросам управления.

В ноябре 2018 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сообщил о двойном гражданстве Сергея Брилева. В расследовании утверждалось, что телеведущий владеет российским и британским паспортами, а также недвижимостью в Соединенном Королевстве. В собственности жены Брилева, по данным ФБК, имеется квартира в лондонском предместье Чизик, купленная в феврале 2016 года за 700 тысяч фунтов (порядка 66 миллионов рублей по текущему курсу). Позже телеведущий подтвердил информацию о гражданстве, отметив, что никогда этого не скрывал.

В марте 2019-го Брилева исключили из Общественного совета при Министерстве обороны России. Соответствующее решение подписал глава ведомства Сергей Шойгу.