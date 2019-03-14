Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны

Телеведущего Сергея Брилева исключили из Общественного совета при Министерстве обороны России. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как пояснили радиостанции в Минобороны, соответствующее решение глава ведомства Сергей Шойгу подписал 28 января.

В то же время Брилев заявил, что об исключении из совета его никто не уведомлял. «Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там», — отметил он.

О том, что Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны, в декабре прошлого года заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это связано с тем, что, как оказалось, у журналиста, помимо российского гражданства, есть и гражданство Великобритании, что нарушает положения об общественных советах. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Брилев не нарушал закон, поскольку не является госслужащим.

Сергей Брилев, работающий на телеканале «Россия 1» (холдинг ВГТРК), рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В материале также сообщалось, что в собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании. Журналист, в свою очередь, отмечал, что никогда не скрывал британского подданства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



