Соловьев нашел доказательства нахождения Ефремова за рулем во время ДТП

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о том, что нашел доказательства нахождения актера Михаила Ефремова за рулем автомобиля во время смертельного ДТП. Об этом он сообщил в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

По словам Соловьева, след от ремня безопасности на левой стороне шеи Ефремова свидетельствует о том, что артист вел машину. Он отметил, что единственными местами в автомобиле, где крепления ремней безопасности находятся слева вверху являются водительское сидение и место за ним. При этом никаких теорий о нахождении Ефремова на заднем сидении никто не выдвигал.

Телеведущий также добавил, что эти доводы не убедили адвоката актера Эльмана Пашаева. «Право, лево, какая разница?», — привел он слова защитника.

Ранее в Пресненском суде Москвы на слушаниях по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова полицейский эксперт привел доказательство, свидетельствующее против подсудимого. Свидетель является специалистом Экспертно-криминалистического центра УВД по Центральному округу Москвы. Он выезжал на место аварии и брал у Ефремова слюну на анализ. Также эксперт исследовал водительскую подушку безопасности, срезанную с рулевого колеса. По его словам, на ней было небольшое пятно бурого цвета, а следов на пассажирской подушке не было.

Вечером 8 июня актер в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего.