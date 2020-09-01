Сын погибшего в ДТП Захарова потребовал реальный срок для Ефремова

Валерий Захаров, старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова, попросил суд приговорить актера Михаила Ефремова к заключению в колонии. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает ТАСС.

В заявлении потерпевшего, которое на заседании зачитал его представитель, говорится, что Захаров требует признать Ефремова виновным и приговорить к реальному сроку. По мнению Валерия Захарова, за преступление актера следует лишить свободы на срок не менее семи лет.

Ранее сообщалось, что Ефремов настаивает, что находился в момент ДТП на пассажирском месте, однако на слушаниях по его делу полицейский эксперт привел доказательство, свидетельствующее против подсудимого. Эксперт исследовал водительскую подушку безопасности, срезанную с рулевого колеса. По его словам, на ней было небольшое пятно бурого цвета, а следов на пассажирской подушке не было.

Вечером 8 июня актер в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.