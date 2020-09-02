На севере Уэльса, Великобритания, тонущий серфер избежал мучительной смерти в море благодаря необычному решению взять с собой телефон, передает газета Daily Mirror.

17-летний Альфи заплыл в море, чтобы позаниматься сапсерфингом — разновидностью серфинга, при которой используют специальную доску и гребут веслом, а не руками. Из-за погодных условий юноша упал с доски и потерялся. Тогда он достал из гидрокостюма телефон и позвонил в службу спасения.

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Альфи не смог сообщить оператору, где находится, и дал примерные координаты. Когда его спросили, что произошло, он заплакал и сказал, что тонет. Оператор попросил его не паниковать и заверил, что в самое ближайшее время его спасут.

Спустя 40 минут бригада спасателей на вертолете подняла серфера из воды и доставила в больницу. Юноша наглотался воды, переохладился и пережил сильный стресс, однако его жизни ничто не угрожало. В тот же день его выписали.

«Когда 17-летний Альфи решил заняться паддлбордингом, он взял с собой телефон… Он и не догадывался, что это решение спасет ему жизнь», — подчеркнули спасатели.

Ранее сообщалось, что вблизи английского города Скарборо, графство Норт-Йоркшир, унесенный в море ребенок выжил благодаря совету из документального фильма. Мальчик следовал инструкциям из документального шоу от «Би-би-си» Saving Lives at Sea: он перевернулся на спину, раскинул руки и ноги в сторону и громко звал на помощь.