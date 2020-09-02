Пьяный россиянин ранил себя только что купленным кинжалом

Пьяный дагестанец ранил себя ювелирным кинжалом. Об этом сообщает минздрав Дагестана в Instagram.

35-летний мужчина купил оружие у одного из местных ювелиров и решил отметить покупку в баре. Во время танца он упал на кинжал, получив глубокое проникающее ранение органов брюшной полости.

С сильной кровопотерей его доставили в реанимацию республиканского центра травматологии и ортопедии. Сейчас состояние мужчины стабильное, его жизни ничего не угрожает.

В минздраве отметили, что пациент пообещал врачам навсегда завязать с алкоголем и надеется на то, что его невеста его простит.

В декабре 2019 года жительницу поселка Воротынец Нижегородской области заподозрили в убийстве сожителя ножом. Следователям женщина рассказала, что они танцевали восточный танец с ножами и мужчина упал на один из них спиной, не удержавшись на ногах. Однако, по версии следствия, женщина взялась за нож, поскольку мужчина несколько лет избивал ее.