Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В России за сутки выявили 4952 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 2 сентября.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве (625), Санкт-Петербурге (189) и Московской области (158). Кроме того, за последние сутки скончались 115 пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 5464 человека выздоровели.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 005 000 россиян. За весь период эпидемии в России умерли 17 414 человек, 821 169 вылечились и выписались.

1 сентября стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1 миллион.

Ранее сообщалось, что вторая волна коронавируса в России вряд ли придет в сентябре, поскольку многие граждане из группы основных переносчиков заболевания (врачи, курьеры, кассиры, полицейские) уже переболели. В частности, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин поставил под сомнение высокую интенсивность новой волны осенью. По его мнению, рост заболеваемости будет, но не такой заметный, как в первом полугодии.

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