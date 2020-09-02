Стали известны подробности новой атаки Байдена на Трампа

Кандидат от Демократической партии США на грядущих президентских выборах Джо Байден планирует снова выступить с критикой в адрес главы Белого дома Дональда Трампа. О подробностях новой атаки политика на президента США пишет Associated Press.

Байден неоднократно критиковал Трампа за то, как он справляется со вспышкой коронавируса в стране. В этот раз объектом внимания демократа станут школы. AP сообщает, что Байден в среду, 2 сентября, планирует раскритиковать республиканца за то, что тот не помог национальным учебным заведениям безопасно открыться во время пандемии.

Отмечается, что кандидат от демократов и его жена Джилл, которая является профессором колледжа и бывшим учителем средней школы, встретятся с экспертами в области общественного здравоохранения, чтобы обсудить варианты открытия школ. Затем Байден выступит с речью — второй за три дня, — в которой изложит свои идеи и обвинит президента США в том, что он сделал обстановку в стране менее безопасной.

Ранее предвыборный штаб Трампа затроллил Байдена. Помощник американского лидера Дэн Скавино опубликовал видео спящего демократа.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.