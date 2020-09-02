Россиянам назвали правила общения с медведем в лесу

Существует несколько правил общения с медведем при встрече в лесу, которые помогут защититься от нападения зверя, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве указали, что, увидев животное, нельзя паниковать, поворачиваться к нему спиной, пытаться убежать и смотреть в глаза. Хищника надо напугать чем-то неожиданным и крупным. Например, можно поднять шум, бросить камень в приближающееся животное или распахнуть плащ. «Есть такой способ отпугнуть медведя: поднимите рюкзаки над собой или сбейтесь в плотную группу, или, например, встаньте на плечи друг другу, распахните куртки», — говорится в публикации.

Обычно зверь встает на задние лапы, когда хочет получше рассмотреть незнакомца и предупредить о своем присутствии. Если же при взгляде на человека медведь оттопыривает нижнюю губу и делает выпады вперед, это требование к чужаку уйти с его территории. В таком случае следует быстро отходить спиной вперед, не отворачиваясь от животного, при этом не шуметь и не делать резких движений. «Плавно удалитесь из опасной зоны по диагонали, но если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места», — посоветовали в МЧС.

При нападении хищника рекомендуется упасть на землю, лечь на живот или свернуться клубком и притвориться мертвым. Оставаться неподвижным следует как можно дольше.

Спасатели уточнили, что в июле и августе у медведей период гона, и ревнивый самец может напасть на зашедшего на его территорию человека. Передвигаясь по лесу, желательно вести себя шумно, разговаривать, стучать камнем о камень, чтобы хищник услышал человека издали и ушел.