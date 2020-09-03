Рита Дакота выступит на крыше в Москве

Певица Рита Дакота выступит 11 сентября в Москве на фестивале Roof Fest. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Она исполнит песни из нашумевшего альбома «Стаи китов» и завершит своим концертом сезон музыкального фестиваля на крыше.

Организаторы обещают зрителям «искренний диалог со слушателями о личном и самом сокровенном. Песни, любимые миллионами, живой звук, невероятный свет и сумасшедшую энергию певицы».

Мероприятие пройдет на сцене Fantomas Chateau & Rooftop — современной площадке с панорамным видом на Москву-реку и город.

Фестиваль Roof Fest был впервые организован в Москве в 2017 году, а в Санкт-Петербурге он проходит с 2012 года. За это время на мероприятии выступили IOWA, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi, «СБПЧ», «Танцы Минус», Манижа, Billy’s Band, SunSay, «Фрукты», Ассаи, KREC и Animal ДжаZ.

Для Риты Дакоты фестиваль Roof Fest стал площадкой первого сольного концерта в 2018 году. С того выступления певица регулярно становится резидентом мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге.