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В России определились с ценой «красивых» автомобильных номеров

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Минэкономики определились с ценами на «красивые» автомобильные и мотоциклетные номера, которые будут продаваться на портале госуслуг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на направленный в правительство проект постановления ведомства.

Ориентировочно с 2022 года граждане смогут выбрать интересующий их номер на портале и выкупить право на пользование им в ходе аукциона. Пять тысяч рублей будет стоит возможность получить номер без повторяющихся символов или «специальных» сочетаний. За автомобильные номера с одинаковыми буквами и цифрами 100, 200, 300 и далее (например, А900АА) придется отдать минимум 450 тысяч рублей, за номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А555АА или В666ВВ) — 600 тысяч и более. Мотономера обойдутся немного дешевле. Цифры 0001, 0002, 0003 и далее в сочетании с одинаковыми буквами (например, 0001АА) можно купить за 200 тысяч.

Указанные суммы будут базовыми. Регионы вправе по своему усмотрению увеличивать или уменьшать цены в десять раз. Таким образом, в некоторых случаях автономер может стоить шесть миллионов рублей, мотономер — два миллиона.

Новые правила должны заработать 1 января 2022 года. Торги будут длиться месяц, один человек сможет участвовать максимум в пяти аукционах. Полученные средства пойдут в равной доле в федеральный и региональные бюджеты.

Издание уточняет, что сейчас «красивые» номера в среднем стоят 300 тысяч рублей, иногда цены доходят до десяти миллионов. За 18 миллионов можно приобрести госзнак У999УУ99, за пять миллионов — А444АА77, за 3,5 миллиона — О888ОО97 и А222АА77.

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