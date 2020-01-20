Раскрыты детали продажи «красивых» автомобильных номеров

Министерство экономики России подготовило проект постановления правительства, согласно которому граждане смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера. Постановление должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Детали продажи номеров раскрыл «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.

Постановление содержит «порядок предварительного резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями». Граждане смогут зарезервировать за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр через сайт госуслуг. Процедуру резервирования будет определять субъект федерации.

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Для получения «красивого» номера нужно заплатить госпошлину, либо для их продажи будут проводиться региональные аукционы. Регионы также смогут повышать или понижать размер пошлины, 50 процентов от поступлений ее уплаты будет поступать в региональный бюджет. Торги будут длиться 30 дней. При этом гражданин не сможет участвовать в торгах более пяти раз одновременно.

Требования к операторам электронных площадок установят к 1 июня 2020 года. Регионам рекомендовали утвердить правила проведения торгов до конца 2020 года.

В ноябре 2019 года был согласован порядок продажи «красивых» автомобильных номеров. Тогда сообщалось, что автовладельцы смогут получить номер, сгенерированный системой, или выбрать его самостоятельно, но с уплатой повышенной пошлины. Предполагалось, что номер надо будет выкупить в течение суток.

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