Названы регионы с разбогатевшими за время коронавируса жителями

Аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza по результатам проведенного исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвала регионы России, жители которых сумели разбогатеть и увеличить доходы за время пандемии корнавируса.
Лидером среди субъектов РФ, показавших прирост доходов населения, стал Ямало-Ненецкий автономный округ — плюс 7,8 процента к первой половине 2019 года с поправкой на инфляцию. На втором месте — Чукотский автономный округ (плюс 6.2 процента), на третьем — республика Алтай (плюс 3,1 процента). Также в пятерку вошли Камчатский край (плюс 2,8 процента) и Санкт-Петербург (плюс 2,7 процента).
На последних местах в рейтинге оказались Севастополь (минус 14 процентов к уровню доходов населения в первом полугодии 2019-го), Дагестан (минус 10,6 процента), Северная Осетия (минус 8,1 процента), Брянская область (минус 7,3 процента) и Ставропольский край (минус 7,1 процента).
Доходы москвичей по итогам первых шести месяцев 2020 года снизились на 0,9 процента. В среднем по России они сократились на 3,1 процента.