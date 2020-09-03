Способное уничтожить США российское супероружие обворовали

Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» могут не успеть состояться до запланированного на 2021 год ее принятия на вооружение Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России, пишет «Военно-промышленный курьер». Причина может заключаться в воровстве бюджетных средств, отмечает издание.

В декабре 2019 года доктор военных наук Константин Сивков заявлял, что ядерные торпеды «Посейдон» и ракеты «Сармат» с моноблочной боевой частью способны гарантированно уничтожить США, что делает ядерную войну бессмысленной.

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Газета называет собственную версию причин, которые могут вызвать подобные задержки в тестах супероружия. По данным Генпрокуратуры, из 3,2 миллиарда рублей, выделенных «Роскосмосу» на подготовку испытаний «Сармата», около миллиарда могло «быть выведено и обналичено подрядной компанией».

Издание напоминает, что «первые ракеты должны начать поступать для постановки на боевое дежурство в 62-ю ракетную дивизию РВСН (поселок Солнечный Ужурского района Красноярского края) и в 13-ю ракетную дивизию РВСН (город Ясный Оренбургской области) в 2021 году».

Руководство «Роскосмоса» настроено «в высшей степени оптимистично». «Я лично контролирую, занимаюсь в деталях той работой, которую мы сейчас ведем», — приводит издание слова гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

В январе 2019 года военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что десяти ракет «Сармат» достаточно для уничтожения всего населения США. По его оценкам, одна такая МБР способна переносить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн, что может унести жизни от 33,75 до 37,5 миллиона человек в густонаселенных районах Соединенных Штатов.

Согласно официальным заявлениям, «Сармат», способная нести полезную нагрузку порядка 10 тонн, может достигать территории противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, и перемещаться на сверхмалой высоте. До сих пор проводились лишь бросковые испытания подобного оружия.