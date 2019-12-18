В России рассказали о способном уничтожить Нью-Йорк «Рыцаре Апокалипсиса»

Находящиеся у Вооруженных сил России межконтинентальные баллистические (МБР) ракеты «Воевода» способны уничтожить крупный город или даже целую страну, рассказал военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Их мощности вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк или даже целую страну. Ракета невосприимчива к действию электромагнитного импульса, что делает ее надежным оружием ответного удара в случае агрессии против России», — пишет автор.

Обозреватель напоминает, что за подобные возможности «Воеводе» на Западе дали имя «Рыцарь Апокалипсиса». Также автор пишет, что к 2024 году данные ракеты, производимые в СССР, будут заменены российскими, в частности, МБР «Сармат».

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Согласно информации, представленной в июне на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», дальность стрельбы данной ракеты составит 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки — не менее 10 тонн.

В январе военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что десяти ракет «Сармат» достаточно для уничтожения всего населения США.

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