Россиянам пообещали заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал в ближайшие дни заморозки в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья. Его слова приводит РИА Новости.

«Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться <...> Энергия солнца уже существенно уменьшается», — пояснил синоптик.

Вильфанд добавил, что на востоке европейской части России температура в ближайшее время понизиться до минус двух градусов. Он отметил, что антициклон устанавливается над центром европейской территории страны и обеспечивает приток холодных масс по периферии.

Ранее ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал россиянам комфортную осень. По его прогнозам, сентябрь окажется на один градус теплее климатической нормы, октябрь — на два градуса, ноябрь — на три.