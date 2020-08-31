В Гидрометцентре посмеялись над прогнозом о суровой зиме в России

В Гидрометцентре отказались комментировать информацию о грядущей суровой зиме в России и посмеялись над таким прогнозом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя метеорологической службы Романа Вильфанда.

По его словам, подобные утверждения звучат смешно и могут вызывать только улыбку. «Мы не комментируем, а улыбаемся», — сказал он, в шутку предложив устроить дискуссию о прогнозах погоды.

Вильфанд отметил, что «Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог», и захотел узнать, на основании какой методики был сделан прогноз. «Я думаю, что на этом вопросе многие выводы будут отсеяны», — добавил синоптик.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова говорила, что с 90-процентной вероятностью предстоящая зима в стране будет суровой, потому что «было жаркое лето». Она утверждала, что первые морозы ударят в ноябре и «Гидрометцентр предварительно также заявляет о сильных морозах зимой».

17 августа метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал россиянам нормальную зиму с температурой в пределах климатической нормы.