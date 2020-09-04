«Альфа-Капитал» и «Ромир» выявили предпочтения россиян при выборе инвестпартнера

«Альфа-Капитал» и холдинг «Ромир» представили результаты исследования инвестиционных предпочтений россиян, изучив, какие факторы влияют на их выбор способа инвестирования. В опросе участвовали более тысячи респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России с капиталом от 100 тысяч рублей, говорится в сообщении «Альфа-Капитал». В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте 25–60 лет.

Согласно исследованию, большая часть опрошенных (57 процентов) инвестируют через УК, остальные предпочитают самостоятельную торговлю на бирже через брокерские компании.

Более половины тех, кто выбрал для инвестиций УК, назвали в качестве причины желание доверить деньги профессионалам. Также среди самых популярных ответов — отсутствие опыта торговли на рынке и времени (47 процентов и 44 процента соответственно), широкий выбор стратегий и инструментов (26 процентов) и нежелание самостоятельно разбираться в тонкостях инвестирования (25 процентов).

Также исследование показало, что ряд продуктов УК имеют значительный потенциал для роста. Так, из всех респондентов 15 процентов в настоящее время имеют паи ПИФов, при этом такой вариант инвестиций в ближайшем будущем рассматривают уже 35 процентов опрошенных. Причем в возрастном сегменте 30–35 лет этот показатель еще выше — 41 процент. У имеющих

депозиты более 3 миллионов рублей эта цифра самая высокая — до 47 процентов респондентов.

Исследование выявило, что, кроме этого, большую роль в выборе того или иного вида инвестирования играет имеющийся у респондента опыт. Среди клиентов УК больше тех, у кого уже был такой опыт (33 процента), а вот с брокерами имели дело только 24 процента из них.

«Отметим тенденцию, что россияне с каждым годом становятся все более продвинутыми в вопросах финансовой грамотности: экономически активные молодые поколения начинают пробовать различные форматы инвестиций, хотя старшее поколение все также предпочитает использовать банковские вклады или депозиты. По результатам исследования в целом наиболее популярными видами вложений после банковских вкладов являются инвестиции в ценные бумаги (34 процента), в валюту (33 процента) и в недвижимость (30 процентов). Сфера инвестирования – актуальное направление для изучения современного человека, и мы имеем возможность в режиме реального времени отслеживать все изменения мировозренческих и поведенческих паттернов. Технологии и методы, которые мы используем, позволяют максимально точно и оперативно проводить измерения мнений и поведения аудитории по любой теме и с максимальной гранулярностью, благодаря накопленному объему человекоцентричных знаний, верификации и калибровке Big data», — прокомментировал президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук и основатель Mile Group Андрей Милехин.

Результат инвестирования клиентов УК выглядит лучше, чем у тех, кто предпочитает самостоятельную торговлю. Доля получивших доход инвесторов в УК составила 76 процентов, только 3 процента из них оказались в убытке. Среди клиентов брокерских компаний доля заработавших прибыль составила 69 процентов, а в проигрыше остались 4 процента опрошенных.

«В этом году мы видим по-настоящему массовый приток частных инвесторов. Из-за снижения доходности банковских вкладов инвестировать пытаются даже те, кто раньше не рассматривал биржу как способ для вложения денег. И у многих из них еще нет опыта на фондовом рынке или он очень маленький. Таким инвесторам мы все же советовали бы присмотреться к продуктам

управляющих компаний, потому что для самостоятельной торговли необходимы знания и много времени. Возможно, более эффективным было бы потратить его на любимых людей, работу, хобби», — считает Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал». Она выразила уверенность, что постепенно многие из тех, кто сейчас самостоятельно торгует на бирже, пользуясь услугами брокерских компаний, придут к тому, что торговлю на бирже лучше доверить профессионалам, тем более что использование услуг индустрии управления активами — это мировая практика.

