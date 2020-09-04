Загрустивший подросток убил дедушку и выложил снимки расправы в интернет

На Украине подросток убил своего дедушку, серьезно ранил бабушку и попытался убить всю свою семью. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

15-летний подросток напал на семью с молотком и ножом ночью 1 сентября, пока те спали. Убив дедушку и сильно ранив бабушку, парень самостоятельно позвонил в полицию и признался в содеянном. По информации полиции, 73-летний пенсионер умер на месте от полученных ранений, которые ему нанес внук. Его 69-летняя супруга госпитализирована в реанимацию.

При этом подросток не отрицал содеянного. Более того, он выложил в интернет снимки расправы. Фотографии он подписал снимки так: «Дабл килл готов. Начал с бабы с дедом, еще семь». Отмечается, что подросток хотел убить свою семью ради забавы и интереса, потому что загрустил.

Подросток был задержан. Полиция ведет расследование происшествия.

В июле подросток зарезал двух мужчин в ходе ссоры в селе Лог Волгоградской области. Ранее судимый за кражу молодой человек был задержан спустя несколько часов. а допросе он рассказал, что пришел в гости к двум местным жителям. Там в ходе произошедшей между ними ссоры 16-летний подросток сначала избил одного из мужчин табуретом, а затем зарезал. Второго мужчину он убил ножом в спину как свидетеля.