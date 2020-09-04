Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»
Под Москвой заметили «Газель» из «зомби-апокалипсиса» 
Уехавший в США в 16 лет игрок НХЛ дал совет российским хоккеистам
Стюардесса исполнила откровенный танец в бикини перед камерой и удивила фанатов
Женщины начали носить платки на груди вместо топа и запустили новый тренд
В «пыточном» изоляторе в Минске снова начали избивать людей
Россиянин залил в костер бензин, поджег двор, бассейн, себя и попал на видео
Названа следующая глобальная резервная валюта
Московский курьер предложил клиентке провести время вместе в отсутствие мужа 
Новости партнеров

Умер создатель самолета Ту-154

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Шенгардт
Александр Шенгардт
Фото: ugatu.su

Скончался конструктор и старейший сотрудник ПАО «Туполев» Александр Шенгардт. О его смерти говорится в сообщении на сайте «Туполева».

Шенгардт скончался в возрасте 95 лет, причины смерти не называются. Согласно заявлению компании, в которой работал авиаконструктор, Шенгардт трудился в «Туполеве» с 10 февраля 1948 года и до конца жизни. «Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт — человек-эпоха», — говорится в сообщении.

Шенгардт 35 лет занимал пост главного конструктора самолета Ту-154, также он принимал участие в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124 и боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22. За создание и ввод в эксплуатацию Ту-154Б он стал лауреатом Ленинской премии, а в 1997 году получил звание заслуженного конструктора России.

«Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался», — охарактеризовал авиаконструктора заместитель генерального директора ПАО «Туполев» по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов.

Прощание с Шенгардтом состоится 8 сентября.

Ту-154 — советский реактивный пассажирский авиалайнер. Самолет был разработан в 1960-х годах в ОКБ «Туполева» для авиаперевозок средней протяженности до 180 пассажиров. Ту-154 являлся одним из самых распространенных лайнеров в СССР и России, всего было произведено более тысячи единиц самолета.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер личный пилот Путина и Ельцина
В России воссоздадут авиационную дивизию особого назначения
Мексиканцы заинтересовались российскими МС-21
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0128 августа
Один из концептов B-21 Raider

Летающая смерть

США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
15:37Сегодня

Китай запустил в космос «оружие массового уничтожения»

14:44Сегодня

Huawei нашла способ спасти свои процессоры

13:31Сегодня

В США нашли способ «оживить» МиГ-19 и МиГ-21

Наука и техника00:0125 августа

Проклятье строителей коммунизма

Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
11:57Сегодня

У российской «Лады» нашли фундаментальные проблемы

10:08Сегодня

Интернет от SpaceX достиг скорости 100 мегабит в секунду

09:03Сегодня

Найдены лекарства против особо опасного рака легких

Наука и техника00:02 8 августа

Общий сбор

Нападение на США, тайные организации и распад «Мстителей»: какой будет Marvel’s Avengers
06:31Сегодня

Раскрыта загадка исчезновения цивилизации на острове Пасхи

05:50Сегодня

Способность переваривать молоко оказалась генетической мутацией

02:56Сегодня

Обнаружен способ потерять деньги через QR-код

Россия
Десятки россиян пострадали из-за мощнейшего за полвека урагана
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Главное о коронавирусных ограничениях в школах и новых правилах для бизнесменов
Предсказано сокращение населения России на 40 миллионов человек к XXII веку
«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»
Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
С начала года 60 тысяч жителей Москвы нашли работу благодаря центрам занятости
«Ее вытащили с того света»
Врачи спасли маленькую Алет от смерти. Чтобы вернуть ей нормальную жизнь, нужна ваша помощь
Онищенко раскрыл способ отучить школьников курить
Все материалы
Мир
Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины
Посол России в Германии ответил на обвинения по делу Навального
Берлускони положили в больницу из-за коронавируса
В Германии заявили о следах «Новичка» в организме Навального
Вещество обнаружили военные врачи. Россия утверждает, что не получила никаких доказательств
Появилось видео приведшего к гибели афроамериканца ареста
Индийский Сталинград
Почему мир забыл одно из самых важных сражений Второй мировой и что о нем помнят очевидцы
Все материалы
Бывший СССР
Грузия заявила о хакерской атаке иностранной спецслужбы на лабораторию Лугара
«Все будет только хуже»
Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова — о воле народа, судьбе Лукашенко и помощи Путина
Внешние силы обвинили в попытке вбить клин между Белоруссией и Россией
Красно-белые идут
Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко
Лукашенко рассказал о купании в купели с Путиным и Медведевым
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от коронавируса
Все материалы
Экономика
В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»
Названа следующая глобальная резервная валюта
Определено будущее российской экономики
Синий богатырь
Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
Самая богатая нефтяная компания мира пойдет на беспрецедентный шаг
«Вдохнуть новую жизнь»
Кто и зачем переделывает старые и ненужные заводы и фабрики
Все материалы
Силовые структуры
Росгвардейцы забыли про инструкцию и разбили беспилотник за миллионы рублей
«Страшный русский яд»
Создатель «Новичка» — о Навальном, работе на военных в СССР и химическом оружии
ФСБ показала задержание готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ сообщила о плане задержанного за подготовку убийств устроить теракт в школе
Михаил ЕфремовЕфремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Актер рискует сесть на 11 лет. Прокурор требует изолировать его от общества
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке массовых убийств
Все материалы
Наука и техника
Тухлые «консервы» Гитлера
Как начиналась Вторая Мировая война: уникальные снимки немецких захватчиков
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
«Спартак» решил заработать на трансфере Миранчука в «Аталанту»
Светлана Кузнецова«В России живут скромно — не хочу вызывать зависть»
Теннисистка Светлана Кузнецова — о роскоши, патриотизме и жизни в США
Сборная России показала закулисье победного матча с Сербией
«У меня в жизни есть все»
Загитова стала мировой звездой, но не хочет соревноваться. Почему она тянет с уходом из спорта?
Месси решил остаться в «Барселоне»
Петр Ян раскритиковал Александра Емельяненко
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности смерти писателя Владислава Крапивина
Группа «Блестящие»Руки вверх, лодочник
Жанна Фриске, новый Борис Моисеев и астральная сестра Цоя: кто развлекал Россию в год фильма «Брат»
Отец Цоя опроверг сведения о письме Путину с просьбой запретить фильм о сыне
«Десять тысяч упоротых рыл»
 
Любимой группой Жириновского оказался «Сектор Газа»
«Вместе с Советским Союзом рухнула и национальная идея»
1997 год в российском шоу-бизнесе: от фильма «Брат» до «Мумий Тролля»
Prodigy удивились отсутствию смертей на безумном концерте в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева сделала прогноз о второй волне коронавируса в России
Публичная порка
Мошенники придумали новый способ разорять российские компании. Как их остановить?
Автор фильма о теракте в Беслане раскрыл подробности расследования
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Собчак высказалась о западных санкциях из-за следов «Новичка» у Навального
«На россиянах наживаются»
Российские пользователи страдают от цензуры на YouTube. Как это исправить?
Россиян защитят от шуток про третье сентября
Все материалы
Ценности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Усатая акула-нянька намертво вцепилась в руку купальщика и попала на видео
71-летняя женщина сбросила 28 килограммов за полгода и раскрыла секрет похудения
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Редкую «улыбающуюся» черепаху спасли от вымирания
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Уборщица стала миллионершей из-за ошибки кассира
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Все материалы
УАЗ предложил россиянам оценить новый дизайн «Буханки»
Тест трицикла Polaris Slingshot
Зачем создали спортивный снаряд на стыке автомобилей и мотоциклов?
Kia Seltos впервые попал в рейтинг самых популярных кроссоверов России
Советская классика под влиянием заокеанского стиля
Волги и Жигули как путеводитель по кастом-культуре
Продажи новых автомобилей в России пошли на спад
Всё о новом Mercedes-Benz S-Class
Самые важные и интересные факты о новом поколении флагманского седана Mercedes-Benz
В новом фильме про Бонда Land Rover Defender выполнит сальто
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Все материалы