Онищенко раскрыл способ отучить школьников курить

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik раскрыл способ, как заставить школьников бросить курить.

По его словам, сегодня некоторые регулярно курят уже в 14-15 лет. По его мнению, причина пагубной привычки чаще всего кроется в проблемах воспитания. «Если курит отец или мама, то дети будут относиться к курению толерантно, что бы им ни говорили родители», — сказал он, добавив, что далеко не все школьники так делают.

Как считает специалист, на атмосферу и воспитание внутри семей государство может повлиять только опосредованно, при этом существует и более универсальный механизм. По мнению Онищенко, проблему можно решить рублем.

«Доступность табака в первую очередь состоит из его экономической доступности. У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых», — сказал он, добавив, что необходимо повысить цену табачных изделий и ограничить производство табака на территории России.

При этом специалист отверг идею бороться с курением среди школьников с помощью штрафов для родителей. Он выразил уверенность, что курильщикам надо помогать, а не зарабатывать на них.

Ранее доцент кафедры социальной психологии в МГУ Александр Рикель заявил, что современная молодежь отказывается от моды на алкоголь, табак и секс. Это объясняется тем, что поколение Z больше заботится о себе и своем здоровье. Нынешнее поколение, уверен специалист, нацелено на длительные отношения и создание семьи. Психолог отметил и то, что молодежь стала больше печься о безопасности — не только для себя, но и для окружающих.