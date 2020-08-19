Владельцы кальянных отреагировали на идею временного запрета их заведений на фоне коронавируса, которую накануне высказал член Общественной палаты Султан Хамзаев. Бизнесмены подчеркнули, что такие меры принесут отрасли несоразмерные убытки. Об этом пишет РБК.

Они отметили, что влияние курения кальянов на распространение коронавирусной инфекции не имеет научного подтверждения. По оценкам Ассоциации кальянных клубов и лаунж-баров, куда входят «Мята Lounge», HookahPlace, «МосКальян», МСК, из-за таких ограничений работу потеряют около 200 тысяч человек. Кроме того, арендодатели и сама отрасль понесут большие убытки, так как число кальянных по всей стране составляет около десяти тысяч.

Для предотвращения распространения инфекции представители отрасли, по их словам, соблюдают все предписанные санитарные требования. В частности, каждый кальян обрабатывается специальными средствами, посетителям предлагают одноразовые трубки. Кроме того, сотрудники систематически дезинфицируют помещения и работают в масках и перчатках.

Предложение запретить кальянные до конца текущего года Хамзаев направил в адрес главы российского Минздрава Михаила Мурашко. По мнению общественника, временный запрет поможет снизить распространение инфекции осенью.