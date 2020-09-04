Российский регион почти вдвое увеличил объем экспорта

Власти тамбовской области увеличили в первом полугодии 2020 года экспорт промышленной продукции, его объем вырос до 210 миллионов долларов, что практически в два раза больше объемов экспорта первого полугодия прошлого года. Об этом сказал замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов в ходе рабочего визита в Тамбовскую область. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Экспорт в первом полугодии 2020 года растет, Тамбовская область за шесть месяцев вышла на показатели чуть больше 210 миллионов долларов, это практически в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточнил Иванов.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.