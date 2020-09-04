Россиянам пообещали аномальную жару

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам в ряде регионов аномальную жару в ближайшие дни. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в ближайшие дни на юге европейской части России температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов. «На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области», — сказал он, указав, что там температура составляет 35-37 градусов.

Он добавил, что до 39 градусов температура поднимается в Краснодарском крае и Адыгее. Кроме того, по его словам, в ближайшие дни жара будет в Сочи и в Симферополе — до 37 градусов.

Как указал Вильфанд, причиной аномальной жары является антициклональный режим на всей европейской территории страны. При этом на востоке России температура низкая, так как там дуют северные ветры.

Ранее российских туристов, которые отдыхают в Крыму или направляются туда в ближайшее время, а также жителей региона предупредили об аномальной жаре. Как уточнили в МЧС, аномальная жара продержится в регионе до 5 сентября.