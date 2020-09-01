Россиян предупредили об аномальной жаре в Крыму

Российских туристов, которые отдыхают в Крыму или направляются туда в ближайшее время, а также жителей региона предупредили об аномальной жаре. Об этом со ссылкой на МЧС республики сообщает РИА Новости.

Так, по данным синоптиков, с 1 сентября на полуострове установилась крайне жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы. Как уточнили в МЧС, аномальная жара продержится в регионе до 5 сентября.

Кроме того, уточняется, что с 10 апреля в Крыму действует особый противопожарный режим в связи с высоким риском появления пожаров.

В июле сообщалось, что отсутствие осадков в начале лета принесло засуху на юге Краснодарского края. По информации администрации города-курорта Геленджика, 2020 год стал из самых засушливых в истории края — продолжительных дождей не было около полугода.