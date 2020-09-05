Мощнейший за полвека ураган вынес на берег российского города загадочный корабль

Пришедший в Приморье ураган «Майсак» вынес на берег города Находка загадочный корабль. Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

Как сообщает РИА Новости, местные жители предположили, что на корабле находится экипаж, который не может сойти на берег, так как судно арестовано. Некоторые назвали его «кораблем-призраком».

Телеканалу «Россия 1» стало известно, что корабль, возможно, принадлежит КНДР. Для чего именно он мог использоваться, не сообщается.

«Майсак» оказался для Владивостока самым мощным за последние полвека. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Более 40 тысяч человек остались без света, занятия в школах отменены.