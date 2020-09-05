На студенческой акции в Минске начались задержания

На студенческой акции солидарности в Минске начались задержания. Видео происходящего опубликовал портал TUT.BY.

Уточняется, что акция, которая была организована в поддержку задержанных накануне в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) студентов, должна была начаться в полдень у кинотеатра «Октябрь». Уже через пять минут после начала на ней задержали двух молодых людей. Остальные участники направились в сторону Белорусского национального технического университета (БНТУ).

Часть студентов вместе с преподавателями собралась около МГЛУ — там было порядка 200 человек. Согласно данным издания, сначала неизвестные в масках «брутально» задерживали граждан, собравшихся на улице Карла Маркса. Их заталкивали в автобусы без номеров.

Тем временем колонна студентов из МГЛУ успела дойти до площади Якуба Коласа. Там неизвестные люди в балаклавах также начали задерживать участников акции. Всего за время акции увезли не менее 15 человек.

Произошедшее накануне жестоко задержание студентов МГЛУ попало на видео. Перед моментом задержания студенты пели «Марсельезу». «Тут врывается ОМОН и начинает кричать: "С***, если вы не пойдете на занятия, сейчас всех заберут". Парней сразу начали хватать. Просто говорят: "С***, заткнись, сейчас и тебя заберем!"» — рассказала свидетельница инцидента. Администрация назвала задержания в стенах университета «серьезным ЧП».