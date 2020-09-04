Жесткое задержание белорусских студентов попало на видео

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Жесткое задержание студентов Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) попало на видео. Его опубликовал портал Tut.by.

Перед моментом задержания студенты пели «Марсельезу». «Тут врывается ОМОН и начинает кричать: "С***, если вы не пойдете на занятия, сейчас всех заберут". Парней сразу начали хватать. Просто говорят: "С***, заткнись, сейчас и тебя заберем!"» — рассказала свидетельница инцидента.

Администрация назвала задержания в стенах университета «серьезным ЧП». В МВД Белоруссии заявили, что студенты устроили несанкционированную акцию, однако их задержали за правонарушения, совершенные ранее.

Ранее начальник по воспитательной работе с молодежью МГЛУ Игорь Пученя пригрозил студентам, что спустит на них ОМОН, если они не вернутся к занятиям. Собравшимся на забастовку студентам он заявил, что если они «не прекратят эту ситуацию», то в здание университета войдут правоохранительные органы.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются более трех недель. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.