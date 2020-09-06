Россиянин подал иск в суд к Академии наук

Социолог из Новосибирска Марат Авдыев подал иск в суд к Академии наук России, поскольку там не признают якобы совершенное им открытие. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Мужчина утверждает, что нашел простое доказательство теоремы Ферма, которое, по его мнению, будет доступно даже школьникам. Однако в Академии наук открытие признавать отказались. До этого Авдыев уже дважды подавал в суд, но ему отказывали, поскольку такое дело не может рассматриваться в юридическом контексте. Однако социолог не намерен сдаваться.

Великая теорема Ферма утверждает, что для любого натурального числа n > 2 уравнение an + bn = cn не имеет решений в целых ненулевых числах a, b, c. Впервые это утверждение сформулировал более 300 лет назад французский математик Пьер Ферма, однако доказать его удалось лишь в 1994 году математику Эндрю Уайлсу, ставшему лауреатом Абелевской премии.