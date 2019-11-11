Россиянин разочаровался в сделанном не в Альпах шоколаде и подал в суд

Житель Екатеринбурга обвинил во лжи компанию «Мон'дэлис Русь», узнав, что шоколад «Милка» производится не в Альпах, а в городе Покров Владимирской области. Об этом сообщается на сайте Свердловского областного суда.

Россиянин подал иск в суд с требованием компенсировать ему моральный ущерб и перестать указывать на упаковке шоколада информацию об использовании альпийского молока при его изготовлении. Он заявил, что на протяжении десяти лет покупал шоколад, будучи уверенным, что потребляет продукт из молока от коровы, которая дышит «альпийским воздухом». Увидев на этикетке настоящее место изготовления, мужчина пришел к выводу, что его обманывали, и на самом деле «альпийским воздухом коровы не дышат и теплый солнечный свет Альп на них не попадает».

В этой связи истец потребовал оштрафовать компанию на 2,5 тысячи рублей и компенсировать ему моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей. Он отметил, что потратил на некачественный товар 5 тысяч рублей за десять лет.

Иск был отклонен. Кировский районный суд пришел к выводу, что шоколад все-таки содержит альпийское молоко, поскольку при его производстве используется обезжиренное сухое молоко, сделанное в Швейцарии. Истец попытался обжаловать это решение, но Свердловский областной суд оставил его в силе.

Ранее житель села Долгодеревенское Челябинской области обратился в прокуратуру с требованием проверить Свято-Симеоновский кафедральный собор на предмет незаконной торговли. Поводом послужил отказ в 50-процентной скидке на икону. Мужчина не согласился с заявленной ценой и обвинил церковь в оскорблении чувств верующих.

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