Назван способ правильно выбирать торты и пирожные

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, как правильно выбирать кондитерские изделия. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В частности, эксперты предупредили, что покупать торты и пирожные стоит в только в стационарных предприятиях торговли, где имеются вентилируемые склады и холодильные прилавки.

Чтобы приобрести качественную продукцию, следует отдавать предпочтение местным фабрикам, которым не требуется обеспечивать накачивать сладости консервантами для длительной транспортировки.

Значительный объем информации может рассказать этикетка изделия. Так, если в составе торта указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, это значит, что натуральные компоненты заменены на искусственные для увеличения срока хранения или создания привлекательного внешнего вида. Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости обращать внимание на дата изготовления и срок годности изделия, а также на условия хранения и на то, соблюдаются ли эти условия в магазине.

В июле компания Nestle запатентовала новую технологию, позволяющую получать шоколад без использования сахара. Производитель решил добавлять в шоколад белую мякоть, покрывающую какао-бобы. В процессе производства ее размельчают в порошок, содержащий фруктозу — естественный заменитель сахара.

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