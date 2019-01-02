Полицейские в Кентукки приуныли до слез от вида сгоревшего грузовика с пончиками

Полицейские города Лексингтон (штат Кентукки, США) «расплакались» от вида сгоревшего грузовика с пончиками. Об этом пишет Lexington Herald Leader.

Сообщается, что водитель, проезжая через город 31 декабря, заметил огонь под грузовиком. В результате инцидента никто не пострадал, но автомобиль получил серьезные повреждения.

Спустя короткое время в аккаунте полиции штата в Facebook появилась подборка фотографий, на которой стражи порядка с жалостливыми лицами позируют на фоне грузовика. За сутки записью поделились более 60 тысяч пользователей сети.

Компания, которой принадлежал грузовик, включилась в шутку. Кондитеры заявили, что в это трудное время их мысли вместе с полицией, а дополнительная партия пончиков уже направлена в Лексингтон.

В США распространен стереотип, по которому пончики с кофе являются едва ли не основной пищей полицейских.

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