Посаженный за «наркотическую» пудру от пончиков американец получил компенсацию

Американец Даниэль Рашинг, оказавшийся за решеткой из-за того, что полицейские приняли сахарную пудру в его машине за метамфетамин, получил от властей Орландо компенсацию в размере 37,5 тысячи долларов. Об этом сообщает New York Post.

В декабре 2015 года его остановила дорожная полиция. Увидев в автомобиле 64-летнего мужчины следы вещества, похожего на наркотик, его отправили на сутки за решетку.

Американец утверждал, что это сахарная пудра от пончиков, однако стражи порядка ему не поверили, вначале предположив, что это кокаин, а потом пришли к выводу, что речь идет о метамфетамине.

Впоследствии выяснилось, что Рашинг не обманывает и это действительно сахарная пудра.

По словам подозреваемого, после ареста он так и не смог найти работу, поэтому решил нанять адвоката и обратиться в суд за компенсацией морального ущерба.