Грустный пекарь растрогал покупателей и продал все пончики

В американском городе Хьюстон, штат Техас, мужчина открыл новую пончиковую, но к нему никто не пришел. Его сын сделал пост об этом в Twitter, и пользователей соцсети так растрогала фотография грустного мужчины за прилавком, что они массово наведались за выпечкой.

Пончиковая под названием Billy's Donuts открылась в субботу, 9 марта, однако покупатели не заходили в нее. Отчаявшийся пользователь Twitter под ником Billy By сделал пост с фотографией отца, выпечки и пустой парковки.

Пост американца быстро набрал 300 тысяч лайков. В реплаях пользователи писали, что непременно зайдут за пончиком или булочкой. Вскоре начали появляться снимки, на которых в пончиковой толпятся люди. Большинство посетителей похвалили выпечку и назвали ее очень вкусной.

На следующий день сын кондитера сообщил адрес пончиковой, и посетителей стало еще больше. К концу дня он выложил в Instagram фотографию с улыбающимся отцом. «Всем огромное спасибо. Сегодня мы распродали все. Мы ценим вашу любовь и поддержку. Мой папа больше не грустит», — гласила подпись к снимку.

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