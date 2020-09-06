Проехавшийся по двору российский поезд попал на видео

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Очевидец снял из окна дома проехавшийся по двору в республике Дагестан поезд и опубликовал ролик в сети. Видео появилось в Telegram-канале Mash.

На размещенных кадрах видно, как зеленый поезд медленно движется по железной дороге, которая проходит посередине двора. «Вот так у нас строят дома — посередине железная дорога и паровозы ездят по двору. Это Дагестан», — прокомментировал видео его автор.

Выяснилось, что железнодорожная ветка давно не действует, однако местные власти до сих пор ее не демонтировали, несмотря на обещания. Отмечается, что попавший на видео поезд проехался по двору разово, чтобы рабочие смогли разгрузить стройматериалы.

Ранее российского депутата оштрафовали за избиение попавшего в капкан редкого орла. Полиция установила, что правонарушитель проживает в республике Дагестан и является депутатом местного собрания.