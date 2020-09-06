Россиянка утонула в Италии во время катания на лодке вместе с молодым человеком, который также является гражданином России. Об этом сообщает портал News24.

Пара арендовала резиновую лодку на острове Сардиния, чтобы отдохнуть наедине в открытом море. По информации издания, в районе Красного острова девушка нырнула в воду вслед за мужчиной, который также купался, однако не смогла вернуться обратно на борт.

Отмечается, что приехавшая группа спасателей успела помочь выбраться из моря только мужчине. Журналисты также добавили, что тело погибшей передадут родственникам после выяснения точной причины ее смерти.

В сентябре россиянка попросила подростка снять заплыв по горной реке на Алтае на видео и исчезла. Выяснилось, что отдыхающую из Новосибирска 1977 года рождения подхватило сильное течение и ее стало уносить на стремнину. Подросток сразу обратилась за помощью на ближайшую туристическую базу, были организованы поиски, которые не принесли результатов.