Россиянка попросила подростка снять заплыв по горной реке на видео и исчезла

Российская туристка исчезла во время заплыва по горной реке на Алтае. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

ЧП произошло днем в четверг, 3 сентября, в районе села Элекмонар Чемальского района на реке Катунь. Согласно информации ведомства, отдыхающая из Новосибирска 1977 года рождения, хорошо умевшая держаться на воде, решила проплыть вдоль берега.

При этом женщина попросила 16-летнюю дочь знакомых снять заплыв на видео. «Женщину подхватило сильное течение, и ее стало уносить на стремнину», — указано в тексте. Сразу после этого подросток связалась с родителями и обратилась за помощью на ближайшую туристическую базу.

В результате были организованы спасательные работы — 17 человек с применением спецтехники и плавсредств обследовали береговую линию и акваторию реки, однако поиски результатов не дали.

18 августа сообщалось, что семья российских туристов утонула в море на глазах у маленькой дочери. Инцидент произошел в бухте Бойсмана на побережье Хасанского района Приморского края. Туристы на день приехали туда из Уссурийска и отправились купаться в море, оставив ребенка на песке. Мужчина и женщина отплыли примерно за 100 метров от берега, а затем их начало накрывать волнами.