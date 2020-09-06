Вертолет Путина пролетел над центром Москвы и попал на видео

Вертолет президента России Владимира Путина пролетел над центром Москвы и попал на видео: его заметили над площадью Васильевский спуск. Отрывок из эфира «Россия 1» с соответствующими кадрами публикует Telegram-канал «Пул N3».

На кадрах заметно, как вертолет постепенно снижает высоту, при этом на площади люди начали снимать его на камеры телефонов. Находился ли внутри летательного аппарата сам российский лидер, не уточняется.

Накануне появилось видео, на котором президент России «покатал» на машине телеведущего Ивана Урганта. Это стало возможным благодаря монтажу: за основу взяли августовский ролик, в котором глава государства за рулем Aurus открывал движение на новых участках трассы «Таврида».