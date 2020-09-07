Раскрыты планы по продаже белорусского бензина через Россию вместо Литвы

Россия будет продавать 3-4 миллиона тонн белорусского бензина и других нефтепродуктов, производимых республикой, которые в настоящее время реализуются через порты Литвы. Такие предварительные цифры раскрыл глава российского Минэнерго Александр Новак, пишет РИА Новости.

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По словам министра, у России есть свободные мощности для реализации проекта. В настоящее время стороны прорабатывают условия, которые будут одинаково выгодны портам, перевозчикам, железной дороге и самим производителям нефтепродуктов. Завершить обсуждения плана по переброске нефтепотоков Москва и Минск собираются до конца сентября 2020 года.

Продажу Россией белорусских нефтепродуктов, которые пока реализуются через Литву, в начале сентября обсудили на переговорах премьеры двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко.

В конце августа президент республики Александр Лукашенко говорил, что Белоруссия может ответить на готовящиеся Польшей и Литвой санкции перенаправлением экспортных потоков нефтепродуктов с Литвы на Россию и другие направления. Позднее Литва, Латвия и Эстония ввели ограничения в отношении главы белорусского государства.