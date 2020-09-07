СКР прекратил дело зарезавшей отчима ради спасения семьи школьницы

В Пермском крае Следственный комитет России (СКР) прекратил дело об убийстве отчима 16-летней школьницей. Об этом в понедельник, 7 сентября, в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката Анастасию Шардакову сообщает «Зона Права».

По данным защитника, ряд проведенных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и психолого-психиатрическая, подтвердили версию девушки, которая утверждала, что случайно зарезала мужчину, избивавшего ее родных и друзей. Школьница заявляла, что хотела только напугать атаковавшего ее близких погибшего.

Об инциденте, который произошел в Орджоникидзевском районе Перми сообщалось 21 ноября 2019 года. Мужчина пришел в гости к бывшей жене, ее дочери-школьнице и матери. В квартире также находилась подруга дочери. Мужчина был пьян и начал избивать подростков и пожилую женщину. После нападения школьница взяла нож и ударила отчима. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Эксперты установили, что девушка, пытаясь напугать, случайно нанесла отчиму один колотый удар ножом, который по стечению обстоятельств пришелся в легкое. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и по статье 108 УК РФ («Убийство при превышении пределов обороны»). Новое решение СКР закрывает оба дела в связи с отсутствием состава преступления.