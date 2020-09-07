Российскому подростку без рук и ног выдали механическую коляску

В деревне Синицына Тюменской области 17-летний подросток без рук и ног получил механическую коляску, для движения которой необходимо усилие рук. Серафиму Д. — инвалиду от рождения — подошла бы коляска с электроприводом, однако у семьи мальчика нет денег на ее покупку. Летом он вынужден передвигаться, сидя на скейтборде, а в остальные времена года сидеть дома. Об этом написал местный блогер Владимир Воронин в одной из групп во «ВКонтакте».

Автор поста отмечает, что мальчик учится в колледже в десяти километрах от деревни, в которой живет. В комментариях к записи Воронин сообщил, что несколько дней назад у Серафима Д. украли и скейтборд, его единственное средство передвижения.

В заключение блогер обратил внимание на действия социальных служб области, выдавших подростку инвалидную коляску, которую он физически не может привести в движение. Он попросил курирующего социальную сферу вице-губернатора Тюменской области Ольгу Кузнечевских посмотреть на фотографию подростка и дать «команду своим подчиненным оказать помощь». «Ну, а если у государства не найдется средств на приобретении инвалидной коляски с электроприводом, остается надеяться только на меценатов», — заключил Воронин.

В пресс-службе департамента социального развития Тюменской области изданию Znak заявили, что не выдавали Серафиму Д. коляску — это якобы сделала благотворительная организация. При этом сам подросток без рук и ног, по данным департамента, в 2007 году проходил медико-социальную экспертизу, по результатам которой коляска не полагалась. «После проведения соответствующих диагностических мероприятий ему должны порекомендовать коляску с электрическим приводом. Но для этого ему нужно в свою поликлинику по месту жительства пойти», — пояснили изданию в департаменте. Тот факт, что у Серафима Д. все еще нет необходимой коляски, в департаменте объяснили так: «Просто он никому об этом [своем положении] не говорил».