Россиянам пообещали резкое похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам в разговоре с РИА Новости стремительное похолодание до 10-15 градусов к концу недели.

По его словам, в понедельник, 7 сентября, будет тепло, даже жарко. Затем наступит «настоящая осень». «Резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы», — заявил Вильфанд. Он добавил, что каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее, к концу недели будет максимальное значение 15 градусов, а местами температура будет ниже десятиградусной отметки.

Он также сообщил, что наиболее заметное понижение температуры ждет Приволжский федеральный округ, там будет доходить до заморозков: 7-9 числа температура будет от минус 2 до плюс 4 градусов.

При этом на юге Европейской территории России жаркая погода останется, однако в Краснодарском крае и Ростовской области будут очень интенсивные осадки. «Такая ситуация также наблюдается на Черноморском побережье», — заметил ученый.

4 сентября Вильфанд пообещал россиянам в ряде регионов аномальную жару в ближайшие дни. По его словам, в ближайшие дни на юге европейской части России температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов. Как указал Вильфанд, причиной аномальной жары является антициклональный режим на всей европейской территории страны.